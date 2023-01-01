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Toyota Türkiye Pazarlama Direktörü; MURAT AKDAĞ

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.’de Pazarlama Direktörlüğü görevine Murat Akdağ getirildi. Murat Akdağ, Galatasaray Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu.

İş yaşamına Gillette’de başlayan ve Türkiye ve Balkanlar’da satış ve pazarlama departmanlarında farklı görevler alan Akdağ, sonrasında Procter&Gamble’da Orta Asya ve Kafkaslar bölgesinde birçok markanın yönetiminde görev aldı. Türkiye’ye CarrefourSA’nın Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak döndü ve 2010-2013 yılları arasında da Migros’ta İletişim ve Tasarım Departmanını yönetti.

 

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