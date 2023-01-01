TÜRKER GÜRSOY

Asya Emeklilik Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı





Türkiye’nin tek faizsiz emeklilik şirketi Asya Emeklilik’te Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Türker Gürsoy getirildi. Gürsoy daha önce Vakıf Emeklilik Mali İşler, Teknik ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde, yüksek lisans eğitimini Columbia Üniversitesi Ekonomi Yönetimi bölümünde tamamlayan Gürsoy, 2002-2011 yılları arasında Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu'nda görev yaptı. İngilizce bilen Gürsoy, evli ve bir çocuk babası.

