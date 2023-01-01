YÜCE ERİM: Oracle Türkiye ve Orta Asya Bölgesi İş Uygulamaları Direktörü

Türkiye bilgi teknolojileri sektörünün tanınmış isimlerinden Yüce Erim, Oracle Türkiye ve Orta Asya Bölgesi İş Uygulamaları’ndan sorumlu direktör olarak atandı.





Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olan Erim, NCR Bilgi İşlem Sistemleri, Digital Equipment Türkiye, Compaq Computer Ticaret, Sun Microsystems Bilgisayar Sistemleri ve Software AG Bilgi Sistemleri gibi şirketler de dahil olmak üzere 25 yılı aşkın sektördeydi.

