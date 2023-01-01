4. Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması

Türkiye’nin dünya turizm alanındaki bilinirliğinin artırılması ve çizerlerin dünyasından turizm olgusunun nasıl göründüğünü anlamak için bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek olan Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması’nın web sitesinin dili dörde çıkarıldı.





www.tourismcartoons.com adresinde görüntülenen siteye katılımcılar, Türkçe’nin yanı sıra, İngilizce, Almanca ve İspanyolca ulaşabiliyor. Yarışma, Anadolu Üniversitesi Karikatür Sanatını Araştırma ve Uygulama Merkezi, Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (TUYED) ile Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi'nin işbirliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle düzenleniyor.