“8 Tasarımcı / 8 Marka” ile İtalya’da Türk rüzgarı

Milano ayakkabı fuarı theMICAM’da Türkiye rüzgarı esti...





3-6 Mart tarihleri arasında Milano’da düzenlenen ayakkabı fuarı theMICAM’da bu yıl gözler Türkiye’ye döndü. Deri Tanıtım Grubu tarafından yürütülen “8 Tasarımcı / 8 Marka” işbirliğinde oluşturulan proje ilk kez bu fuarda sergilendi. Bora Aksu, Mehtap Elaidi, Gamze Saraçoğlu, Hatice Gökçe, Studio Kaprol, Zeynep Tosun, Ahmet Baytar ve Elif Cığızoğlu’nun tasarımları theMICAM’da Türk derisi imajını Avrupa’ya duyurmayı başardı.