Adidas’tan Babalar Günü için

Porsche Design Sport, her babayı mutlu edebilecek





Spor giyimde lüks ve teknolojiyi buluşturan adidas Porsche Design Sport, her babayı mutlu edebilecek tasarımlara sahip. adidas Neo ve sokak modasının vazgeçilmez markası adidas Originals, kendini her yaşta genç hisseden babalar için ideal. adidas SLVR koleksiyonu ise şık ve aynı zamanda rahat ürünleri ile dikkat çekiyor. adidas’ın Efsanevi logosu Trefoil ile sokak modasını yansıtan orijinal tasarımlı ürünleri de babaları sokağa çağıran güzel bir fırsat.