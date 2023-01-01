ARTNEXT’te yükselen Türk sanatçıları

Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde yükselen sanatçılar...





Maslak’ta bir süredir yeni bir sanat hareketi var. Sayıları giderek artan ressam, heykeltıraş ve seramikçilerden oluşan bir grup sanatçı sanayinin tam da içerisinde atölyelerini açmış, eserlerini üretmekteler. Maslak’taki Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde atölyeleri bulunan bu sanatçılar, aynı zamanda bağımsız bir sanatsal üretim alanı ve sivil temelli bir girişim ağı da yaratıyorlar. ARTNEXT Istanbul, 21 Mart’ta altıncı sergisi “YÜKSELEN TÜRK SANATÇILAR / EMERGING TURKISH ARTISTS” ile Maslak’taki Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde atölyeleri bulunan yedi farklı sanatçının eserlerini çağdaş sanat izleyicisi ile buluşturuyor.