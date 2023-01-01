Asım Kocabıyık Kültür Merkezi

Törenle açıldı





Uludağ Üniversitesi Gemlik Sunğipek Asım Kocabıyık Yerleşkesi'nde Borusan Kocabıyık Vakfı tarafından yaptırılan 'Asım Kocabıyık Kültür Merkezi' törenle açıldı. Borusan Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Asım Kocabıyık, Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabıyık ve Uludağ Üniversitesi (U.Ü.) Rektörü Prof.Dr. Kamil Dilek'in ev sahipliğinde gerçekleşen törene belgesel yapımcısı Nebil Özgentürk ve tiyatro sanatçısı Mustafa Alabora 'Sanatın Hayatı, Hayatın Sanatı' konulu söyleşi kapsamında katıldılar.