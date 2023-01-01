Bagozza’dan takipçilerine hediye

Sıradışı çizgileri, kaliteli kumaşları ve terziliğe verdiği önemle fark yaratan erkek giyim markası Bagozza, bagozzaofficial hesabındaki Instagram takipçilerini de yılın ilk günlerinde unutmadı.

10 bininci ve 15 bininci takipçisine bir takım elbise hediye edecek olan marka, şanslı takipçilerine istedikleri takdirde styling danışmanlığı da yapacak. Her bininci takipçisine de gömlek hediye edecek olan Bagozza’nın styling uzmanları takipçilerin kombinlerini oluşturmalarında yardımcı olacak. Bagozza 2015 Kış Koleksiyonu’nda takım elbiseyi, klasik erkek giyimin mirası olan terzilik mesleğine gerekli saygıyı göstererek, geleceğin stili ve detayları ile yeniden güncelledi.