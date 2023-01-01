Ben Beğendim Sanat Oldu

Mercedes-Benz Türk ve ünlü karikatürist Selçuk Erdem, Mercedes-Benz Türkiye Facebook takipçileri için eğlenceli bir işbirliğine imza attı.

“Ben Beğendim Sanat Oldu” uygulamasının sosyal medya alanında son derece renkli bir seçenek sunduğunu belirten Mercedes-Benz Türk Pazarlama İletişimi ve CRM Kısım Müdürü Gamze Şulen, “Mercedes-Benz Türkiye olarak sosyal medya uygulamalarımızda da farklı ve öncü olmanın yanısıra müşteri iletişimine büyük önem veriyoruz. Facebook sayfamızı ziyaret eden takipçilerimiz ‘Ben Beğendim Sanat Oldu’ uygulamamız ile paylaşımlarımızı incelerken hem eğlenceli vakit geçiriyorlar hem de kendi beğenileri doğrultusunda kişisel bir galeriye sahip oluyorlar” dedi.