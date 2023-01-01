“Ben Buldum Başkasının Oldu”

Destek Patent, 30. kuruluş yıldönümünü Türkiye’de marka ve patent bilincinin gelişmesine katkıda bulunacak önemli bir yayınla kutluyor.

Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz’in kaleme aldığı kitap “Ben Buldum Başkasının Oldu” marka, patent ve inovasyon hakkında bilinmesi gerekenleri anlatıyor. Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, “Yayımladığımız kitapla marka, patent veya faydalı model bilincinin gelişmesine büyük bir katkı yapacağımıza inanıyorum” dedi.