Beymen Club ile çizgileri birleştir!

Beymen Club her sezonun vazgeçilmez ve en ‘iddiasız iddialı’ trendi çizgili tasarımlarla ilkbahara çarpıcı bir başlangıç yapıyor.

Murat Türkili’nin imzasını taşıyan Beymen Club İlkbahar-Yaz Koleksiyonu’ndaki tasarımlar dokularıyla olduğu kadar desenleriyle de büyülüyor. Her parçası ‘zamansız stil’ yaratmaya yardımcı olan koleksiyondaki çizgili tasarımlar; kadın ve erkeklere ister ofiste ‘bir teknede Fransız Rivierası ya da İtalya kıyılarını keşfetme’ hayalleri sırasında, ister bu hayaller gerçeğe döndüğünde eşlik ediyor.