“Bu Gazeteciler” ve “Doğuştan Kadıncıl”

Refik Halid Karay’ın Bu Gazeteciler ve Doğuştan Kadıncıl kitapları İnkılap Kitabevi tarafından yayımlandı.

Meşrutiyet’in ilanına rastlayan 23 Temmuz’dan sonra gelen ilk günün, yani 24 Temmuz’un Gazeteciler Bayramı olarak kabulünde önemli bir role sahip olan Refik Halid Karay, “Bizde gerçekten demokrasi, matbuat hürriyetine ilişmeden iktidarda durabilecek bir hükümete kavuştuğumuz gün tahakkuk etmiş olacak” diyordu. Tan, Akşam, Yeni İstanbul ve Aydede’de yayımlanan yazılardan biraraya getirilen Bu Gazeteciler’de damıtılmış bir Türkçe ile siyasetin, edebiyatın ve en çok da hayatın içinden geçen bir muharririn tanıklıkları…