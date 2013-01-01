Cacharel Türkiye pazarında

Cacharel, yurt dışında 8 ülkede; 26 mağaza daha açacak...





Aydınlı Grup ile Türkiye’ye gelen Cacharel, 2013 yılında Türkiye pazarında 35 milyon TL, yurt dışında ise 50 milyon TL ciro bekliyor. Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, İran, Irak, Ukrayna, Suriye ve Lübnan gibi yakın pazarlar ve komşu ülkelerde Aydınlı Grup’un tüm ticari haklarına sahip olduğu marka, 20’si Türkiye, 34’ü yurtdışı olmak üzere dünya genelinde 54 mağazaya sahip. Cacharel, yurt dışında 8 ülkede; 2015 yılı sonuna kadar 26 mağaza daha açarak yurtdışı mağaza sayısını 60’a çıkarmayı hedefliyor.