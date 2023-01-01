Contemporary

Organizasyonun ana sponsorluğunu Akbank Private Banking, ortak sponsorluğunu Zorlu Center ve Yıldız Holding’in üstlendiği, dünyadan ve Türkiye’den galerileri, koleksiyonerleri, sanatseverleri ve sanat profesyonellerini İstanbul’da 8. kez biraraya getiren Contemporary İstanbul’da sergilenen ve toplam değeri 180 milyon TL olan eserlerin yüzde 67’si sahiplerini buldu.





8. Contemporary İstanbul’a 748 sanatçı, 3000 eser, 22 ülkeden 95 çağdaş sanat galerisi ile beraber 13 sanat kurumu ve 8 sanat inisiyatifi katıldı.