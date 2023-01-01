DESA’dan Milano çıkarması

DESA’nın yurtdışında satışa sunduğu NINETEENSEVENTYTWO Koleksiyonu, moda dünyasının en önemli platformlarından Milano Moda Haftası’nda bu yıl da Türkiye’yi temsil etti.

DESA NINETEENSEVENTYTWO, Milano’nun en görkemli saraylarından biri olan Palazzo Serbelloni’de moda dünyasının önemli isimlerini ağırladığı bir davet verdi. Özgün tasarımları ve kalitesiyle dikkat çeken koleksiyonun tanıtıldığı davette, konukları DESA Yönetim Kurulu Başkanı Melih Çelet, DESA Genel Müdürü Burak Çelet ve DESA Kreatif Direktörü Yossi Cohen birlikte ağırladı.