DESA'nın yeni koleksiyonu

2014 İlkbahar-Yaz sezon koleksiyonu

Deri giyim ve aksesuar modasının vazgeçilmez markası DESA, 2014 İlkbahar-Yaz sezon koleksiyonunda cazibe ve tutkunun rengi kırmızıyı stilize kadınların beğenisine sundu. DESA’nın yeni sezon koleksiyonunda ayakkabı tutkusunu yaşam tarzı haline getiren ve stiliyle fark yaratmayı seven kadınlar için tasarlanan kırmızı bağcıklı stilettolar günün her saati kadınlara şıklık vaat ediyor. Zincir saplı clutch’lar yaz akşamlarında stil sahibi kadınların tarzını konuştururken, animal print baskılı ince topuk ayakkabı ve çantalar kırmızının karşı konulamaz cazibesini taşıyor.