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Erkek modası Kiğılı’da canlandı

Ketenler, kotonlar, rengârenk ceket ve pantolon modelleriyle...



Abdullah Kiğılı, yılların tecrübesi ile oluşturduğu günün çizgilerini taşıyan çok özel yazlık ceket, gömlek, pantolon ve kravatlarını erkeklerin beğenisine sunuyor. Koleksiyonda, özel kumaşlar ve renklerle oluşturulan ceket, gömlek, pantolon ve kravatlar üstün moda anlayışından ilham alıyor. Ketenler, kotonlar, rengârenk ceket ve pantolon modelleriyle buluşarak, koleksiyonun kalite tanıklığını üstleniyor.

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