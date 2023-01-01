Fabrika: Astarsız ceket&dar paça pantolon…

Özgür ruhlu stil sahibi erkekler Fabrika’nın Sonbahar-Kış Koleksiyonu ile şehirde cool bir görünüm kazanıyor.





Geçen sezondan beri yükselişini sürdüren dar paça pantolonlar, sonbaharın favorisi astarsız ceketlerle birleşerek stiline güvenen erkeklere casual-şık bir görünüm kazandırıyor. Kısalan ceket boyları, soft ve silik görünümlü omuzlar, detaylarla hareketlenen pantolonlar, lacivert, bordo, parlament ve toprak tonlarıyla koleksiyonun ana hatlarını oluşturuyor.