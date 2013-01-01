Fabrika’nın dinamik tasarımları

Fabrika kadınını Baroque Nights, Graphic Illusion,..





Fabrika’nın 2013-2014 Sonbahar Kış Kadın Koleksiyonu’nda; gösteriş, 40’lara geri dönüş, 50’lerin New Look akımına modern yorum, maskülen detaylar, grafik oyunları, 70’lerin geometrik ve retro desenleri, grunge stili ve 90’ların keskin hatları, zamansız detaylarla, modern kulp ve formlarla birleşiyor. Bu geniş ve derin yelpazede Fabrika kadınını Baroque Nights, Graphic Illusion, Black Magic, Folk Ambition ve Modern Soldiers gibi temalar bekliyor.

