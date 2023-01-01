İkitelli OSB’ye piyano sözü

İstanbul İkitelli OSB’ye piyano alınacak.





Piyano sözünü ise Haziran’da gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul’a katılan İstanbul Valisi ve İkitelli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Avni Mutlu verdi. Piyano talebi ise bölgenin kültür sanat denilince ilk akla gelen isim olan ESOT Sanayi Sitesi Başkanı Özkan Karayel’den geldi. Karayel, “Sanayinin yoğun olduğu bir alanda yaşamımız geçiyor. Gerek beyaz yakalı gerek mavi yakalı olsun bölgemizin tüm çalışanlarının morallerinin yüksek, ruhlarının dingin olması önemli. Bölgemizde yapılacak kültür&sanat bu ihtiyacı karşılayacaktır” diye konuştu.