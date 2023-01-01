İstanbul Film Festivali

5-20 Nisan tarihlerinde arasında gerçekleştirilecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, onuncu kez Akbank'ın desteğiyle düzenlenecek İstanbul Film Festivali'nin 33'üncüsü 5-20 Nisan tarihlerinde arasında gerçekleştirilecek. Festival’de sinemaseverlere 20'nin üzerinde bölümde 200'ü aşkın filmin yanı sıra usta sinemacıların katılacağı söyleşiler, atölye çalışmaları ve sinema dersleriyle dolu iki hafta yaşatılacak. Şu da var: Rus sinemasının dünyadaki önemli temsilcilerinden biri olan, adı çoğu zaman Tarkovski'yle birlikte anılan Aleksey German'ın tüm filmleri festival kapsamında izleyiciyle buluşacak.