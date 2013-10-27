Türkiye’de güncel fotoğrafa odaklanan Yakın Menzil sergisine...





İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi, 27 Ekim 2013 tarihine kadar, Türkiye’de güncel fotoğrafa odaklanan Yakın Menzil sergisine ev sahipliği yapıyor. STFA’nın sponsorluğunu üstlendiği sergi, kişisel bir belgeleme fikrinin etrafında, Merih Akoğul, Orhan Cem Çetin, Murat Germen ve Sıtkı Kösemen’den oluşan İstanbul Modern Fotoğraf Danışma Kurulu tarafından seçilen 18 sanatçının çalışmalarını bir araya getiriyor.