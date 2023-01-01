İzlandalı yazar Andri Snær Magnason’dan LoveStar

“İndridi ve Sigridur’un mutlu hayatı, LoveStar şirketler grubunun aşktan sorumlu kolu inLOVE’dan aldıkları bir mektupla kâbusa döner. Yapılan hesaplamaya göre Sigridur’un gerçek aşkı İndridi değil, bir başkasıdır ve Sigridur’un onunla eşleştirilmek üzere İzlanda’nın kuzeyindeki merkeze gitmesi gerekmektedir.

İki sevgili, aşkları uğruna her şeyi göze alarak mücadele etmeye, inLOVE da işi şansa bırakmamaya kararlıdır. Bu sırada şirketin kurucusu LoveStar ise, insanlığın kaderini belirleyecek müthiş bir keşfin, Tanrı’yı bulmanın peşindedir...”

(Andri Snær Magnason’’un kiabı LoveStar’dan)