Jak Kamhi’nin yaşamından

Jak Kamhi, 14 yaşından beri tuttuğu günlüklerini bir kitapta topladı.





Televizyon, buzdolabı, motosiklet, otomatik çamaşır makinesi gibi pek çok aletin Türkiye'deki ilk üreticisi olan ve 60 yıllık iş hayatı boyunca önemli başarılara imza atan Profilo Şirketler Topluluğu Başkanı Jak Kamhi, 14 yaşından beri tuttuğu günlüklerini bir kitapta topladı. Remzi Kitabevi tarafından yayına hazırlanan, “Gördüklerim Yaşadıklarım” isimli kitabında Kamhi Barack Obama, Hillary Clinton, Jacques Chirac, Şimon Peres gibi liderlerle yakın ilişkisine; Koç ve Sabancı ile rekabetinden askerlik, evlilik ve iş hayatına kadar pek çok anektod bulunuyor.