Kadın fotoğrafçılar yarışması

Anadolu Hayat Emeklilik tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen ‘Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Fotoğraf Yarışması sonuçlandı.





Bu sene de ‘Hayata Dair’ temasıyla fotoğrafseverleri buluşturan yarışmada Nurten Öztürk

Bu sene de ‘Hayata Dair’ temasıyla fotoğrafseverleri buluşturan yarışmada Nurten Öztürk, ‘Modern Yalnızlıklar’ adlı fotoğrafıyla birinciliğe layık görüldü. Seyhan Babal, ‘Sınırsız’ adlı fotoğrafıyla ikinci olurken Tuğba Yüksel ‘İsimsiz’ fotoğrafıyla üçüncü oldu. Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Fotoğraf Yarışması’na bu sene 1.134 yarışmacı 5.143 fotoğrafla katıldı.