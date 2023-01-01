“Kartlarınla Mucize Yarat”

Özlem Denizmen, Türkiye’de kredi kartları konusunda büyük emek vermiş...





Darüşşafaka’nın eğitimde fırsat eşitliği misyonuna bir destek de kişisel para uzmanı Özlem Denizmen’den geldi. 2010 yılında Para Durumu sosyal girişimini başlatan, FODER Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği'nin Kurucu Başkanı Özlem Denizmen, Türkiye’de kredi kartları konusunda büyük emek vermiş, merhume Özlem İmece’nin anısına yazdığı “Kartlarınla Mucize Yarat” isimli kitabının tüm telif gelirini Darüşşafaka’ya bağışladı.