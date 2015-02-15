Kısa filmler şehrin her yerinde!

Türk Havayolları global sponsorluğunda aynı anda Türkiye dahil 20 ülke, 200 şehirde,15 Ocak-15 Şubat 2015 tarihleri arasında gerçekleşecek ART BY CHANCE Ultra Kısa Film Festivali, 1 ay boyunca 30 saniyelik ultra kısa filmleri izleyicilerle buluşturacak.

Festivalin en can alıcı noktası filmlerin film salonları yerine şehrin dört bir yanına yayılan dijital ekranlarda gösterilecek olması; alışveriş merkezlerinde, cafelerde, metrolarda, havalimanlarında ve daha birçok noktada...