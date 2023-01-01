Masumiyet Müzesi dünyaya açılıyor

Orhan Pamuk’un kaleme aldığı Kemal ile Füsun’un aşk hikayesinin fiziksel dünyada yaşatıldığı Masumiyet Müzesi, Google Cultural Institute platformuna taşınarak tüm dünyadan kullanıcıları, romanın kahramanlarının hikayesini keşfetmeye davet ediyor.

Google Türkiye resmi blogundaki açıklamaya göre; kullanıcılar online ortamda müzedeki 51 eseri ve sergiyi görüntülerken Street View teknolojisiyle müzeyi panaromik olarak gezecek, ve Türkiye’de ilk olarak bir müzeye Google Playstore’dan indirdikleri “Masumiyet Müzesi” uygulamasıyla cep telefonlarından da erişebilecekler.