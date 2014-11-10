Mehmet Sinan Kuran’ın kişisel sergisi

Çağdaş minyatür sanatçısı olarak tanımlanabilecek ve çocukluğundan bu yana resim yapan Mehmet Sinan Kuran, 9 Ekim-10 Kasım 2014 tarihlerinde Çağla Cabaoğlu Gallery’de izleyicilerle buluşacak.

Sanatçının tuttuğu günlüklerden büyük boyutlu çizimlerine kadar bir tür “görsel ajanda” olarak tanımlanabilecek üretimleri çağın fragmanter görüntü yapısını kayıt altına alırken rutin, yer yer monoton ve olağan günlük yaşamın bütüncül olmayan, rastlantısal, oyunsu ve dağınık/lokal detaylarını görselleştiriyor.