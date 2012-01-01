“Müzeler Konuşuyor: Konuk Birleşik Krallık”

İstanbul Modern’in dünyada öncü rol üstlenen müzelerin yöneticilerini Türkiye’den izleyicilerle buluşturarak güncel müzecilik alanında yeni bir bilgi paylaşım ağı ve iletişim platformu yaratmak amacıyla 2012 yılında başlattığı “Müzeler Konuşuyor” başlıklı program, Birleşik Krallık ile devam ediyor.

İstanbul Modern ve British Council’ın birlikte düzenlediği “Müzeler Konuşuyor: Konuğumuz Birleşik Krallık” programı kapsamında Aralık 2014-Nisan 2015 tarihleri arasında Birleşik Krallık'tan sekiz sanat müzesinin direktör, küratör ve departman yöneticileri İstanbul’a geliyor.