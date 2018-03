New Yorklu caz müzisyenleri Boğaziçi Üniversitesi’nde ders verecek

New York Workshop School of Music geçen yıl gerçekleşen atölyenin ardından, ikinci kez Boğaziçi Üniversitesi’ne konuk oluyor. New Yorklu caz müzik üstatları Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü işbirliğiyle 23-27 Nisan 2015 tarihleri arasında, 5 gün süreyle bir “Jazz Workshop” düzenliyor.

Etkinlik, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine ücretsiz olacak. New York Jazz Workshop Müzik Okulu’nun kurucularından Marc Mommaas improvizasyon, New Yorklu caz müzisyeni Tony Moreno müzikte ritim, dünyaca ünlü caz müzisyeni Kenny Wessel caz gitarı, kontrbas ustası Jay Anderson ve caz vokali üzerine vokalist Fay Victor eğitimler verecek. Çalışmalar 27 Nisan’da özel bir konserle noktalanacak.