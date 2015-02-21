Ölümsüz aşkın hikayesi: “Romeo&Juliet”

Map İletişim ve Lucé StageArt, tüm zamanların en unutulmaz aşk hikayesi Romeo ve Juliet’in nefes kesen gösterisini 21 Şubat 2015 tarihinden itibaren Zorlu Center PSM’de sanatseverlerle buluşturuyor.

William Shakespeare’in ölümsüz aşk öyküsü Romeo ve Juliet, İtalyan David Zard’ın yapımcılığında görkemli bir gösteri olarak 21 Şubat-1 Mart tarihleri arasında orijinal dilinde izleyiciyle İstanbul’da buluşuyor. Daha önce hiçbir gösteride kullanılmamış 3 boyutlu dijital sahnenin yanısıra projeksiyon ve video mapping teknolojisi de kullanılıyor.