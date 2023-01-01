Oryantalizmin 1001 Yüzü sergisi

Oryantalizm akımının İstanbul odaklı yayılımına...





Oryantalizmin 1001 Yüzü sergisi, The Grand Tarabya’nın konaklama desteğiyle gerçekleşiyor. Resim, arkeolojik buluntu, sahne kostümü, “Şarkiyat” konulu kitaplar ve fotoğrafların yer aldığı sergi kapsamında, oryantalizmin çeşitli açılardan inceleneceği seminer dizileri, film gösterimleri ve çocuk atölyeleri de düzenleniyor. The Grand Tarabya Genel Müdürü Bora Göymen “Otelimizin yerinde 19. yüzyılda bulunan ve İstanbul’un en önemli yapılarından biri olan Mıgırdiç Tokatlıyan Oteli’nin, Oryantalizm akımının İstanbul odaklı yayılımına da bir anlamda katkıda bulunmuş olması, mirasımızı serginin temasıyla bağdaştırıyor” dedi.