Osmanlı’nın son kartalları

İki bin kişiyle yüz bin kişilik İtalyan Ordusu’na karşı duran..





Osmanlı’nın Son Kartalları ‘Sayfa6’ Yayınları’ndan çıktı! Kimileri onlar için “son vatanperverler” dedi, kimileri “karanlık bir oluşum”. Aziz Üstel, Osmanlı’nın “son kahramanlık narasını atmak üzere” gizlice Trablusgarp’a giden, iki bin kişiyken yüz bin kişilik İtalyan Ordusu’na karşı duran bu adamların destansı direnişini ve arka planda dönen çokuluslu ayak oyunlarını yazdı. Katlettiği köylere imzasını bırakan İtalyan gazeteci gerçekte kimdi? İmparatorluk dağılırken, Enver Paşa ve Mustafa Kemal arasındaki insani çekişmeler hangi eksendeydi? Osmanlı’nın son dönemine damgasını vuran ve Cumhuriyet’i şekillendiren bu adamlar kimdi?