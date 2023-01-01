Pazarlama iletişimi

Rekabet arttıkça tüketici “iletişim bombardımanı”na maruz kalıyor.

Reklam, marka, pazarlama, pazarlama iletişimi, siyasal pazarlama ve konumlandırma gibi konularda bugüne kadar önemli çalışmalarda bulunan Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı, İletişim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. İzzet Bozkurt, “Pazarlama İletişiminde Sihirli Dokunuşlar” isimli kitabını pazarlama iletişimi alanına müdahale için yazdı. Kitapta mucizeler yaratan yeni yaklaşımlar uygulamadaki örnekleriyle anlatılıyor.