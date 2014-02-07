Ressam Nerkiz Akçura’dan “Güzel Zamanlar” Sergisi

“Güzel Zamanlar” temasıyla Osmanlı saray hayatında hoş ve kaliteli vakit geçirmek için yapılan sosyal etkinlikleri kendi çağdaş üslubuyla tuvaline aktaran Nerkiz Akçura, günümüzde hala güzel zamanlarımızdaki uğraşlarımızın çok da farklı olmadığını gösteriyor.

Örneğin; çeşitli enstrümanları icra eden müzisyenler, dans eden kızlar, kırda sohbet, at binmek, bahçe gezintileri ve eğlenceleri, törenler, kahve falı gibi kompozisyonlar. Sergi ART212 Nişantaşı galerisinde, 28 Ocak -7 Şubat 2014 tarihleri arasında.