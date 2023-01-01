Rock’n Coke

2013 festivalinde sahne alacaklar





Bu yıl 6-8 Eylül tarihleri arasında Hezarfen Havaalanı'nda gerçekleşecek Rock'n Coke 2013 festivalinde, Editors, Klaxons, La Roux ve The Cribs gibi isimler sahne alacak. Programda Arctic Monkeys ve Hurts dışında, BBC Sound, Ellie Goulding, Skindred, Oi Va Voi yer alıyor. Festival programında, Melis Danişmend, Yasemin Mori, Replikas, Ayyuka, Portecho, The Ringo Jets, 123, Büyük Ev Ablukada, Post, DearHead, Gecko Chamber, Childplay ve Kaan Düzarat gibi isimler de müzikseverlerle buluşacak.