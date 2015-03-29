Sanat dünyasını 55 genç sanatçı ile buluşturuyor

2013 yılından bu yana genç sanatçıları koleksiyonerler, galeriler, kültür-sanat kurumları ve sanatseverlerle buluşturan Mamut Art Project, bu sene 26-29 Mart 2015 tarihleri arasında Küçük Çiftlik Park’ta düzenleniyor.

Üçüncü yılına Akkök Holding ana sponsorluğunda giren Mamut Art Project’te bu yıl 55 sanatçının, farklı disiplinlerden yaklaşık 400 eseri sergilenecek. Projenin Direktörü Seren Kohen, bu yıl İran’dan Hollanda’ya kadar uzanan başvuruların çeşitliliğinden oldukça mutlu olduklarını belirtti.