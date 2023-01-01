Sanata katkı: HP Designjet Z6200

Sanatçılar tarafından hazırlanmış, ilham kaynağı 95 sanatsal poster...





HP, Nelson Mandela’nın 95. doğum günü onuruna düzenlenen sergide yer alan, uluslararası sanatçılar tarafından hazırlanmış, ilham kaynağı 95 sanatsal posterin bu kaliteye “HP Designjet Z6200” fotoğraf yazıcısı ile ulaştığını açıkladı. Kendi sınıfındaki en hızlı yazıcılardan biri olan HP Designjet Z6200, 95 adet poster üzerinde renk yönetimini en iyi şekilde yaparak yalnızca iki gün içinde baskı alınmasını sağlıyor ve baskıdan baskıya renk hassasiyeti ile benzerleri arasından sıyrılıyor.