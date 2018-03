Slazenger yaz saat modelleri

Slazenger'ın saat modelleri yaza hazır. Koleksiyonunda canlı ve renkli modeller seçen marka, özellikle mavi tonlarındaki saatleriyle iddialı.





Bebek mavisi ve siyah kombininden oluşan Slazenger

Bebek mavisi ve siyah kombininden oluşan Slazenger modeli spor giyinmeyi sevenlere yönelik. Takvim, gün ve am, pm özelliği bulunan saat, 5 ATM su geçirmez özelliğe de sahip.

Rosegold kasa ve lacivert deri kayıştan oluşan bir diğer modelse renkli giyinmeyi seven, şıklığına ve uyuma dikkat edenler için uygun. Kasasında takvim, gün ve am, pm özelliği bulunuyor.