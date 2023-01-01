Tarih-Kültür-Cam

Şişecam'dan Zevk-i Selim Koleksiyonu





Şişecam Topluluğu’nun kültürel mirasımızı koruma ve gelecek kuşaklara aktarma misyonu doğrultusunda Paşabahçe Mağazaları tarafından hayata geçirilen ‘Tarih-Kültür-Cam Koleksiyonları’nın 12’ncisi ‘Zevk-i Selim Koleksiyonu’ tarih ve sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Zevk-i Selim Koleksiyonu’nda tezhip, gölge oyunu, hat, sedefkari, telkâri, kalem işi, dokuma, kaftan, taş, mermer, seramik ve çininin camla buluştuğu toplam 32 eser yer alıyor. Bu eserlerin her biri sadece 2 biner adet üretilecek.