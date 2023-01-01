TEB Özel Bankacılık, “Meet The Experts”e çağırıyor

“Gelecek için yeni bakış açıları” konseptiyle, sanata ve spora destek veren bir kurum olarak yeniden yapılandırılan TEB ÖZEL’in desteklediği





İznik Vakfı Viyola Topluluğu, İznik’in tarihi güzelliklerini ve zengin kültürünü viyola ezgileri ile anlatıyor. 10 farklı ülkeden, toplam 21 sanatçıdan oluşan İznik Vakfı Viyola Topluluğu’nda, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Ermenistan, Fransa, İrlanda, İspanya, İsrail, Litvanya, Rusya ve Türkiye’den 20 viyola sanatçısı yer alıyor.