KÜLTÜR-SANAT-MODA Haberleri Tümü

TEB Özel’den “Anlatılmayan Hikayeler”

Köklü geçmişine yakışan özel seçimlerle kültür-sanata destek vermeyi sürdüren TEB Özel’in evsahipliği yaptığı “Anlatılmayan Hikayeler” başlıklı resim sergisi devam ediyor.

Çağdaş sanat platformu Art50’nin, yükselen 5 genç kadın sanatçının eserlerinden oluşan “Anlatılmayan Hikayeler” sergisi; 31 Ocak’a kadar Etiler’de TEB Özel Bankacılık binasında ziyaretçilerini bekliyor. Sergide; Ayşegül Karakaş, Begüm Mütevellioğlu, Melike Kılıç, Lale Delibaş ve Güliz Baydemir’in eserleri yeralıyor.

 

Yorum Gönder
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir. Teşekkür Ederiz.
Yorumunuz onaylanmıştır, teşekkür ederiz.
Ad Soyad
Yorumunuz
Facebook Yorumları
Masaüstü Görünümü