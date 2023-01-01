TEB Özel’den “Anlatılmayan Hikayeler”
Köklü geçmişine yakışan özel seçimlerle kültür-sanata destek vermeyi sürdüren TEB Özel’in evsahipliği yaptığı “Anlatılmayan Hikayeler” başlıklı resim sergisi devam ediyor.
Çağdaş sanat platformu Art50’nin, yükselen 5 genç kadın sanatçının eserlerinden oluşan “Anlatılmayan Hikayeler” sergisi; 31 Ocak’a kadar Etiler’de TEB Özel Bankacılık binasında ziyaretçilerini bekliyor. Sergide; Ayşegül Karakaş, Begüm Mütevellioğlu, Melike Kılıç, Lale Delibaş ve Güliz Baydemir’in eserleri yeralıyor.