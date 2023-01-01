‘The Wall’ 4 Ağustos ’İTÜ Stadyumu’nda

Son yılların en büyük sahne gösterisi ve en göz alıcı prodüksiyonu ‘The Wall’u İstanbullu hayranlarına sunmaya hazırlanan Roger Waters, 4 Ağustos Pazar akşamı İTÜ Stadyumu’nda!





Soğuk savaş döneminin simgesi haline gelen “The Wall’, politik söyleminin yanı sıra marş haline gelen ezgisini, dünyanın en büyük prodüksiyonunun bir parçası olan muhteşem sahne ve ışık şovlarıyla geliştirerek İstanbul’u yeniden fethetmeye hazırlanıyor. Sahne haricinde kurulacak 110 metrelik duvar ile dünyanın en büyük dekoruna ve sahne çatı sistemine imza atılacak görsel şölende, ‘The Wall’ hayranları unutamayacakları bir şova şahit olacak.



...Ve Duvar, 199. kez İstanbul’da yıkılacak!