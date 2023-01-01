Timsahlar saklambaç oynuyor!

Ünlü Fransız markası Lacoste’un yeni koleksiyonu Valencia kadınların bileklerinde yeni maceralara çıkıyor.





Lacoste Saat’in kadınlar için tasarladığı Valencia modeli, sportif ve sofistike bir görünüm çiziyor. Valencia modeli, rahatlık ve şıklık anlayışını başarıyla bir araya getirmesiyle ünlenen Lacoste markasının çift yönlü moda anlayışını gözler önüne seriyor.

Lacoste, bu modelin kadranında, simgesi olan timsahı gümüş ve altın sarısı renkte konumlandırırken, alt yapısına da aynı renklerde Lacoste yazısını yerleştirerek modele ayrı bir şıklık katmış.