Türkiye Finans’ın fotoğraf yarışması

Türkiye Finans’ın çalışanlarına yönelik düzenlediği 3. fotoğraf yarışması’nın kazananları belli oldu.

Teknik ve kompozisyon açısından değerlendirilen eserler arasından dereceye girenler ve sergilenmeye değer bulunanlar, Türkiye Finans Kartal Genel Müdürlük binasında B Girişi fuaye salonunda sergileniyor. Yarışmaya ülke genelindeki Türkiye Finans çalışanlarından 131 kişi toplam 603 fotoğrafla katıldı. Yarışmanın birincisi “Karanlığın Büyüsü” isimli çalışmasıyla Arif Ünal oldu.