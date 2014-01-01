Uluslararası Merter Moda etkinliği

Merter Sanayici ve İşadamları Derneği (MESİAD), 20. yılını Fas, Kırgızistan, Kazakistan gibi yabancı birçok ülkeden gelen konukların katılımı ile “Merter 2014 – Uluslararası Merter Moda” etkinliği ile kutladı.

Etkinlik kapsamında ünlü modellerin katıldığı birçok defile, genç tasarımcılara yönelik moda ve tekstil yarışması, ünlü sanatçıların konserlerinin yanısıra Merter’de faaliyet gösteren yaratıcı firmaların da özel tasarımları ve kreasyonları görücüye çıkarıldı. MESIAD Başkanı Yusuf Gecü, Türkiye’nin 2014 konfeksiyon, hazırgiyim ihracatına Merter’in 3.5 milyar dolar katkı sağlayacağını söyledi.