Uluslararası Turizm Karikatürleri yarışması

Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması’nın 4’ncüsünü kazanan...





Türkiye’nin dünya turizm alanındaki bilinirliğinin artırılması ve çizerlerin dünyasından turizm olgusunun nasıl göründüğünü anlamak için düzenlenen Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması’nın 4’ncüsünü kazanan karikatüristler belli oldu. Yarışmada Avusturya’dan katılan Klaus Pitter’in eseri birinci olurken, Türkiye’den Ahmet Aykanat’ın eseri ikinci, Belçika’dan Norbert Van Yperzeele’nin eseri de üçüncü oldu.