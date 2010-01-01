Vodafone Red ile İKSV etkinlikleri cepte

Mayıs 2010’dan bu yana İKSV’nin Resmi İletişim Sponsoru olan Vodafone, İKSV Mobil Uygulaması’nı yeniledi. Artık uygulama üzerinden 34. İstanbul Film Festivali başta olmak üzere tüm İKSV etkinliklerinin takvimi takip edilebiliyor ve kişisel etkinlik ajandası oluşturulabiliyor.

Uygulama, akıllı telefonlara ücretsiz yükleniyor. Ayrıca Vodafone Red’liler Salon İKSV’de hediye ikinci biletin keyfini çıkarıyor. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Buruk, Vodafone Red ile sanata katkı sunmaya devam edeceklerini belirtirken İKSV Genel Müdürü Görgün Taner İKSV Mobil ile İKSV etkinliklerine dair bilgilerin sanatseverler için daha kolay ulaşılır olacağını ümit ettiklerini söyledi.